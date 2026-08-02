Европа глазами Михалкова: спор о ценностях, культуре и будущем Запада Елена ГалицкаяВ последние годы тема культурного кризиса Европы стала одной из самых обсуждаемых в политическом и общественном пространстве.
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