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FTimes

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Европа глазами Михалкова: спор о ценностях, культуре и будущем Запада

Европа глазами Михалкова: спор о ценностях, культуре и будущем Запада

Европа глазами Михалкова: спор о ценностях, культуре и будущем Запада Елена ГалицкаяВ последние годы тема культурного кризиса Европы стала одной из самых обсуждаемых в политическом и общественном пространстве.

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