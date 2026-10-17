A bipartisan bill designed to block the deal on the supply of diesel fuel to the United States from Russia, listed in The House of Representatives of the Congress, this was reported in a press release of the House of Representatives Committee on Foreign Affairs.
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