Политика как он...
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Политика как она есть

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Новый министр обороны Британии дал обещание Украине

Новый министр обороны Британии дал обещание Украине

Великобритания будет поддерживать Украину до тех пор, «пока она не одержит победу» в конфликте. Такое обещание дал новый министр обороны королевства Уэс Стритинг в ходе своего первого визита в Киев, сообщает The Daily Mail.

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