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Лучшие моменты матча, в котором Джокович проиграл де Минауру

Лучшие моменты матча, в котором Джокович проиграл де Минауру

Новак Джокович проиграл Алексу де Минауру в четвертьфинале United Cup – 4:6, 4:6. Прервалась 43-матчевая победная серия Джоковича в Австралии.

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