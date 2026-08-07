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Побег из Дагестана, мировая известность и тайное убежище в Испании: как живет бывшая актриса фильмов для взрослых

Побег из Дагестана, мировая известность и тайное убежище в Испании: как живет бывшая актриса фильмов для взрослых

Недавнее появление Ады Магомедбеговой-Махачевой в соцсетях развеяло тревожные слухи. Из-за долгого молчания бывшей актрисы, известной под псевдонимом Кира Квин (Kira Queen), пользователи строили самые пугающие догадки — от похищения до гибели.

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