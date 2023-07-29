Спички - не игрушка

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Общее настроение в украинских штабах - уныние и озлобленность

Общее настроение в украинских штабах - уныние и озлобленность

Неравнодушный американский журналист общается с автором ТГ-канала Рамзай и сбросил ему интересную информацию Такого даже если захотеть, не придумать.

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Комментарии
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Геннадий Исаков
Трудно понять граждан Украины, солдат. Ведь сказали им, скидывайте власть бандеровцем и живите дома мирно, с семьями, детьми. Живите, растите хлеб, работайте  как прежде. Ради чего ваши мужчины идут умирать? Что вам нужно? Никто не собирается вас оккупировать, к чему-то принуждать, убивать не собирается. Только уберите фашистскую сволочь, недобитую с прошедшей войны и прекратите заигрывать с НАТО, вооружаться против нас. Давайте жить дружно!  Хотите дружить с Европой? Так кто вам мешает? Чего вы ждете от защищаемых вами фашистов? Они ни на что не способны, кроме убийств. В прошлую войну они собирались всех нас и вас или убить, или превратить в рабов, но русские хотят с вами нормальных отношений. Так зачем?  Ответа нет.  И продолжают идти на фарш. Вот как их понять?
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1 д.
сv
сергей viculov
Умные слова!!!!
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1 д.
Леонтий Букштейн
А вообще всё совсем несложно понять: в стране отключили все неугодные СМИ, распустили оппозиционные партии, запретили информацию из России... Оболванивание проведено в сжатые сроки и эффективно.  И ездят Украине по мозгам, втирая ей про &quot;оккупантов&quot; и &quot;агрессоров&quot;. А умная анекдотическая истина гласит: &quot;Скажи человеку сто раз &quot;свинья&quot;, так на сто первый он сам хрюкнет... Истинная правда.
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1 д.

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