Неравнодушный американский журналист общается с автором ТГ-канала Рамзай и сбросил ему интересную информацию Такого даже если захотеть, не придумать.
Общее настроение в украинских штабах - уныние и озлобленность
Комментарии
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Геннадий Исаков
Трудно понять граждан Украины, солдат. Ведь сказали им, скидывайте власть бандеровцем и живите дома мирно, с семьями, детьми. Живите, растите хлеб, работайте как прежде. Ради чего ваши мужчины идут умирать? Что вам нужно? Никто не собирается вас оккупировать, к чему-то принуждать, убивать не собирается. Только уберите фашистскую сволочь, недобитую с прошедшей войны и прекратите заигрывать с НАТО, вооружаться против нас. Давайте жить дружно! Хотите дружить с Европой? Так кто вам мешает? Чего вы ждете от защищаемых вами фашистов? Они ни на что не способны, кроме убийств. В прошлую войну они собирались всех нас и вас или убить, или превратить в рабов, но русские хотят с вами нормальных отношений. Так зачем? Ответа нет. И продолжают идти на фарш. Вот как их понять?
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1 д.
сv
сергей viculov
Умные слова!!!!
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1 д.
Леонтий Букштейн
А вообще всё совсем несложно понять: в стране отключили все неугодные СМИ, распустили оппозиционные партии, запретили информацию из России... Оболванивание проведено в сжатые сроки и эффективно. И ездят Украине по мозгам, втирая ей про "оккупантов" и "агрессоров". А умная анекдотическая истина гласит: "Скажи человеку сто раз "свинья", так на сто первый он сам хрюкнет... Истинная правда.
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1 д.
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