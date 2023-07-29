Общее настроение в украинских штабах - уныние и озлобленность

Геннадий Исаков

Трудно понять граждан Украины, солдат. Ведь сказали им, скидывайте власть бандеровцем и живите дома мирно, с семьями, детьми. Живите, растите хлеб, работайте как прежде. Ради чего ваши мужчины идут умирать? Что вам нужно? Никто не собирается вас оккупировать, к чему-то принуждать, убивать не собирается. Только уберите фашистскую сволочь, недобитую с прошедшей войны и прекратите заигрывать с НАТО, вооружаться против нас. Давайте жить дружно! Хотите дружить с Европой? Так кто вам мешает? Чего вы ждете от защищаемых вами фашистов? Они ни на что не способны, кроме убийств. В прошлую войну они собирались всех нас и вас или убить, или превратить в рабов, но русские хотят с вами нормальных отношений. Так зачем? Ответа нет. И продолжают идти на фарш. Вот как их понять?