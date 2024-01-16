Полковник Росгвардии получил шесть лет за неэффективную защиту Крымского моста

Второй Западный окружной военный суд приговорил к шести годам лишения свободы бывшего главу отдела морского управления Росгвардии полковника Сергея Волкова, который проходит по уголовному делу о поставках неэффективной защиты Крымского моста.
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