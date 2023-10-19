В Бейруте демонстранты попытались взобраться на стену американского посольства

Между демонстрантами и сотрудниками службы безопасности в Бейруте возникла стычка.В нескольких странах люди вышли с протестами к посольствам Израиля и США после того, как был нанесён удар по больнице Аль-Ахли в секторе Газа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии