Советник по особым поручениям президента США Ричард Гренелл заявил, что отмена президентских выборов в Румынии стала результатом деятельности администрации Байдена через Агентство по международному развитию (USAID), которое оплачивало оппозицию.
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