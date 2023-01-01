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«ПСЖ» впервые проиграл при Гальтье – «Лансу». Было 19 побед и 4 ничьих с начала сезона

«ПСЖ» проиграл впервые в сезоне. Кроме того, поражение от «Ланса» (1:3) в Лиге 1 стало первым при главном тренере Кристофе Гальтье.

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