«ПСЖ» впервые проиграл при Гальтье – «Лансу». Было 19 побед и 4 ничьих с начала сезона

«ПСЖ» проиграл впервые в сезоне. Кроме того, поражение от «Ланса» (1:3) в Лиге 1 стало первым при главном тренере Кристофе Гальтье.
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