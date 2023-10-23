В США заявили, что американское оружие могло попасть в руки ХАМАСа

Авторы аналитического издания Washington Examiner заявили, что американское оружие могло попасть в руки боевикам ХАМАС, в связи с чем члены палаты представителей Конгресса США потребовали у Пентагона доказательства, что власти тщательно следят, куда уходит их вооружение.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии