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В США заявили, что американское оружие могло попасть в руки ХАМАСа

Авторы аналитического издания Washington Examiner заявили, что американское оружие могло попасть в руки боевикам ХАМАС, в связи с чем члены палаты представителей Конгресса США потребовали у Пентагона доказательства, что власти тщательно следят, куда уходит их вооружение.

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