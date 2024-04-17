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Politico: Украина скатывается к катастрофе из-за нехватки боеприпасов и потерь

Politico: Украина скатывается к катастрофе из-за нехватки боеприпасов и потерь

Как отметил в своем материале для Politico колумнист Джейми Деттмер, Украина скатывается к катастрофе из-за отсутствия необходимой поддержки от Запада, а также дефицита боеприпасов и колоссальных потерь на поле боя.

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