Politico: Украина скатывается к катастрофе из-за нехватки боеприпасов и потерь

Как отметил в своем материале для Politico колумнист Джейми Деттмер, Украина скатывается к катастрофе из-за отсутствия необходимой поддержки от Запада, а также дефицита боеприпасов и колоссальных потерь на поле боя.
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