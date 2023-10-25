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Гастроэнтеролог Белоусов развеял миф о быстром развитии детей-вегетарианцев

Гастроэнтеролог Белоусов развеял миф о быстром развитии детей-вегетарианцев

Придерживающиеся вегетарианской диеты дети на самом деле не опережают в умственном и физическом развитии мясоедов, заявил врач-гастроэнтеролог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов.

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