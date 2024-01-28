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Глав МИД Британии Кэмерон назвал шаги к решению конфликта на Ближнем Востоке

Глав МИД Британии Кэмерон назвал шаги к решению конфликта на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел Великобритании заявил, что конфликт на территории сектора Газа мог бы завершиться путем создания независимого палестинского государства, однако признал, что конфликтующие стороны "кажутся такими же далекими друг от друга, как и прежде".

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