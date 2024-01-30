Распространяет фейки и спонсирует ВСУ: режиссёр "Мастера и Маргариты" предал Россию

Медвежий угол
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Медвежий угол

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ИА Новороссия Фото: globallookpress.com/Alexey Belkin Политические взгляды не помешали Михаилу Локшину получить деньги на съёмки фильма от "Фонда кино".

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Комментарии
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ЛЛ
Людмила Лепаева
У нас в стране ,много денег
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8 час.
КИ
Константин Иванов
В тюрьму чиновников, которые выделили деньги.
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8 час.
Наталья Политова
Ну, деньги-то выделяли ещё до начала СВО и появления соответствующих высказываний. А вот снять фильм с проката следовало бы.
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3 час.

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