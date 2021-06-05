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Взвешивание в Майами: Логан Пол на 15 килограмм тяжелее Флойда Мейвезера

В Майами состоялась официальная процедура взвешивания завтрашнего боксерского шоу. В главном событии бывший чемпион мира в пяти дивизионах Флойд Мейвезер проведет показательный бой против ютубера Логана Пола.

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