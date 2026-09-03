БПЛА ВС России уничтожили позиции ВСУ в Херсонской области

Расчёты ударных БПЛА войск беспилотных систем 49-й общевойсковой армии из состава группировки войск «Днепр» успешно ликвидировали пункт временной дислокации украиснких оккупантов в районе населённого пункта Качкаровка, расположенном на правобережье Днепра Херсонской области.
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