О зверствах боевиков говорят и жители захваченного ВСУ города Суджа в Курской области. После того как людей удалось освободить, они рассказали, что украинские солдаты, а также иностранные наемники расстреляли группу безоружных людей.
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