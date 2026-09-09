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Царьград

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Минпросвещения вводит единые правила выставления оценок в школах

Минпросвещения вводит единые правила выставления оценок в школах

Ведомство утвердило общие критерии проверки диктантов, сочинений и проектов. Нововведение нацелено на повышение прозрачности образованияМинистерство просвещения России разработало унифицированные стандарты оценки знаний школьников.

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