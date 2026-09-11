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Татар-информ

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«Ак Барс» потерпел первое поражение в сезоне, проиграв «Металлургу» дома

«Ак Барс» потерпел первое поражение в сезоне, проиграв «Металлургу» дома

Фото: ak-bars.ru Казанский «Ак Барс» уступил магнитогорскому «Металлургу» (2:3 Б) в серии буллитов на домашнем льду «Татнефть Арены».

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