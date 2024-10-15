Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 752 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Svetlana Malovik
    🤣😂😂🤣"Я не собираюсь м...
  • Silver Kont
    Продажный пидор черножопых ляксандра уже обеляет своих хозяев, ртом и жопой.... Когда же ты сдохнешь, пидарас?"Я не собираюсь м...
  • Иван Еськов
    Владимир Владимирович, пора вам вмешаться в эти проблемы с мигрантами. Мигрантов специально подталкивают совершать пр..."Я не собираюсь м...

39-летний маг пытался наложить проклятье на инспектора ДПС: видео

39-летний маг пытался наложить проклятье на инспектора ДПС: видео

Avia.pro - СМИ Тёплый вечер, стандартный пост в Иркутской области. Сижу я в патрульной машине, наблюдаю за порядком, когда в рацию передают: «Превышение скорости на трассе Куйтун – остановить, проверить водителя».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх