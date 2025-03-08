В Риге хотят установить статую дьявола вместо памятника Барклаю-де-Толли

Ассоциированный профессор Латвийской академии искусств Кристиан Бректе создал статую дьявола с вилами, которую предлагает установить вместо снесенного памятника полководцу из России Михаилу Барклаю-де-Толли в Риге.
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