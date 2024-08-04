Грядущий конфликт 2040 года: предупреждение от индийского монаха

Что будет то и будет, на все воля Божья!

Модест

Бывалый семиклассник пугает юных пионерок страшной сказкой после отбоя? В темно-синем лесу, где трепещут осины... ну и далее по тексту. Можно и ввернуть про 2040 год. Истинно говорю вам, Земля налетит на небесную ось!