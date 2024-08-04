Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Грядущий конфликт 2040 года: предупреждение от индийского монаха

Грядущий конфликт 2040 года: предупреждение от индийского монаха

Avia.pro Предсказания индийского монаха: цена конфликта 2040 года может оказаться непомерной для всего человечества В священном городе Воронаси живёт выдающийся учёный и астролог Раджиш.

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Комментарии
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Татьяна Кибишева
Что будет то и будет, на все воля Божья!
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15 час.
Лариса Парфенова
Я думаю будет весело.
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15 час.
Модест
Бывалый семиклассник пугает юных пионерок страшной сказкой после отбоя? В темно-синем лесу, где трепещут осины... ну и далее по тексту. Можно и ввернуть про 2040 год. Истинно говорю вам, Земля налетит на небесную ось!
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9 час.

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