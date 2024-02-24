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Рядовой Сливенко Под огнем врага сорвал десантную операцию ВСУ

При выполнении задачи по уничтожению бандеровского десанта артиллерийский расчет, наводчиком которого является рядовой Игорь Сливенко, оказался под обстрелом украинских нацистов, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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