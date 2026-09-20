Почти треть немцев готовы проголосовать за ультраправых

Лидерство по уровню поддержки избирателей в Германии продолжает сохранять ультраправая партия «Альтернатива для Германии» с результатом 29%, следует из опроса института Insa, опубликованного 20 сентября газетой Bild am Sonntag.
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