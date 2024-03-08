Филипп Киркоров заявил о скором сокращении числа артистов в России

После перерыва, длившегося два месяца, певец Филипп Киркоров возобновил творческую деятельность. Он принял участие в проекте «Звезды», во время съемок которого заявил, что в стране станет меньше артистов, сообщила Teleprogramma.
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