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Эксперт рассказал, что мошенники чаще воруют деньги через приложения на смартфонах

Эксперт рассказал, что мошенники чаще воруют деньги через приложения на смартфонах

Приложения, установленные на смартфоны, крайне уязвимы для атак мошенников.Несмотря на то, что серьёзные финансовые учреждения постоянно вкладываются в инвестиции для защиты мобильного программного обеспечение, существует возможность заражения смартфонов так называемыми программами-кейлоггерами.

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