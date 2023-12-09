Эксперт рассказал, что мошенники чаще воруют деньги через приложения на смартфонах

Приложения, установленные на смартфоны, крайне уязвимы для атак мошенников.Несмотря на то, что серьёзные финансовые учреждения постоянно вкладываются в инвестиции для защиты мобильного программного обеспечение, существует возможность заражения смартфонов так называемыми программами-кейлоггерами.
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