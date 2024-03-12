Собянин: Летевший к Москве беспилотник уничтожен в Раменском городском округе

Успешно предотвращена попытка проникновения БПЛА Утром мэр Москвы Сергей Собянин уведомил горожан через свой Telegram-канал, что силами противовоздушной обороны в Раменском городском округе была успешно отражена атака беспилотного летательного аппарата.
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