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«Я учился бесплатно — и они будут»: Безруков объявил приговор финансовым барьерам прямо в первый день во ВГИКе

«Я учился бесплатно — и они будут»: Безруков объявил приговор финансовым барьерам прямо в первый день во ВГИКе

Это не было красивой строчкой в пресс-релизе. Никаких камер, никаких расшаркиваний перед прессой. Просто первый день занятий, ещё пахнет ремонтом в коридорах ВГИКа, а Сергей Безруков уже ошарашивает аудиторию.

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