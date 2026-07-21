«Я учился бесплатно — и они будут»: Безруков объявил приговор финансовым барьерам прямо в первый день во ВГИКе

Это не было красивой строчкой в пресс-релизе. Никаких камер, никаких расшаркиваний перед прессой. Просто первый день занятий, ещё пахнет ремонтом в коридорах ВГИКа, а Сергей Безруков уже ошарашивает аудиторию.
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