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Свежие комментарии

  • лина любимцева
    Этот младший сын Сороса БУДЕТ ТАК ЖЕ ЭФФЕКТИВНО ГАДИТЬ, КАК И ОТЕЦ?!!.. Хороша семейка, ничего не скажешь!!Сорос передаст ко...
  • Надежда Никитина
    Вот и славненько, пусть посидят до окончания СВО.На ПМЭФ впервые в...
  • Надежда Никитина
    Интересно, что за источники от  наших "элит" которые сомневаются в победе ВВП и продолжают работать "не поднимая голо...Чем грозит подрыв...

Как война стимулирует российскую экономику, последствия бунта Пригожина и российские прибыли Bacardi

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Как война стимулирует российскую экономику, последствия бунта Пригожина и российские прибыли Bacardi НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL.

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