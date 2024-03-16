Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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  • Вадим Кузнецов
    Прошу прощения, но моя профессия - не сексопатолог и не психоаналитик. В моих комментариях не прослеживается ни намек...Мы - с тобой, нам...
  • Александр Симаков
    Не надо делать неверные посыслы. На основании Вашего "неверного посыла" у меня с логикой всё нормально.Кто кому должен?
  • YYYYYYY XXXXXXX
    Какой же тупорылый этот бориска, который про социализм то ничего не знает. Имеет бабло ни за что, никогда в жизни не ...Вперёд, Россия!

Правительство повысило специальные соцвыплаты медработникам

Правительство повысило специальные соцвыплаты медработникам

Кабмин по поручению президента РФ Владимира Путина повысил специальные социальные выплаты медицинским работникам.

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