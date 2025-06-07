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Ученые предотвратили переложение вины на Россию за подрыв Триумфальной арки Пальмиры

Ученые предотвратили переложение вины на Россию за подрыв Триумфальной арки Пальмиры

Важное археологическое достижение, которым гордится Россия: специалисты из Института истории материальной культуры РАН (ИИМК) под руководством директора Центра спасательной археологии Натальи Соловьевой восстановили точные обстоятельства разрушения Триумфальной арки в древнем городе Пальмира в Сирии, взорванной в 2015 году боевиками.

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