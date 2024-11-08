Горожане смогут сделать ювелирное украшение и изготовить щит на киновыходных в парке «Москино»

Киновыходные ждут гостей кинопарка «Москино» практически каждую субботу и воскресенье ноября. 9 и 10 числа для посетителей здесь открыты кузница, гончарная и ювелирная мастерские, монетный двор и лучный тир.
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