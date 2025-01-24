На видео можно увидеть как росгвардейцы уничтожили украинскую САУ 2С1 в приграничье Курской области дроном на оптоволокне💪 https://t.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
На видео можно увидеть как росгвардейцы уничтожили украинскую САУ 2С1 в приграничье Курской области дроном на оптоволокне💪 https://t.