20 районов Алтайского края получили новые самосвалы

По словам губернатора Виктора Томенко, новая техника позволит муниципалитетам стать более самостоятельными 20 районов Алтайского края получили 21 самосвал МАЗ от властей региона, сообщил губернатор Виктор Томенко в телеграм-канале.
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