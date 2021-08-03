НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

143 799 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • grainvn
    <i>Комментарий скрыт</i>Как именно ворова...
  • ludmila Cernega
    Я бы так и сделала (расстрел за стаканчик). Они (полиция ) на работе не для того, чтобы ловить стаканчики.Россия становится...
  • Владимир Андрианов
    Этточно!!!Как именно ворова...

"Печенюшки раздора"! Зачем Тихановская их взяла?..

"Печенюшки раздора"! Зачем Тихановская их взяла?..

Продолжаются споры о том, что же значили печеньки Байдена, которыми он явно не без умысла угощал Тихановскую.

Вернуться к статье
95
Обсудить
Natalija Osminina
То ли сама Тихановская восприняла раздачу печенек как гарантию США начать Майдан в Белорусси, то ли ей "расшифровали",.. откуда-то же родился её спич: "Байден дал мне понять, что очень скоро он ТАКОЕ сделает с Белоруссией, что она развалится на кусочки, как было с СССР. А со всеми режимами, которые вздумают ей помочь (вероятно, имелась в виду Россия) произойдет то же самое".
Liudmila Solodko
просто кушать хочется
Vladimir Kharchenko
"Забавно, что даже на «Эхе Москвы» на сей раз критично высказались в адрес ..."(Тихановской). Это из статьи. Не так. Были голоса, что Тихоновская макнула майдан "гидности". Медийные заправилы общественного мнения на б/украине, которые тесно сотрудничают с "ЭМ", Гордон и Гондонопольский сказали, что "печенюшки" - это " символ-знак". Это приглашение на цугундер (мужск. половой член).
Iness Aartee
Безмозглая!
Вячеслав Федчук
Была баба-дура = дурой и помрёт!
Серж Южанин
raisa zerkalina
Была дурай и осталась дурой.
слава ким
Тихановскую скоро будут кормить вафлями. Она же любительница изысканных блюд.Наша Света громко плачет, проглотила сладкий вафель, у неё растёт живот, что пожелает народ.
владимир казарский
Взяла, потому что мозгов нет. Были бы мозги вспомнила бы чем печенюшки аукнулись Украине.

Картина дня

наверх