НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитика"Печенюшки раздора"! Зачем Тихановская их взяла?.. Продолжаются споры о том, что же значили печеньки Байдена, которыми он явно не без умысла угощал Тихановскую.Вернуться к статье95НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьNatalija OsmininaТо ли сама Тихановская восприняла раздачу печенек как гарантию США начать Майдан в Белорусси, то ли ей "расшифровали",.. откуда-то же родился её спич: "Байден дал мне понять, что очень скоро он ТАКОЕ сделает с Белоруссией, что она развалится на кусочки, как было с СССР. А со всеми режимами, которые вздумают ей помочь (вероятно, имелась в виду Россия) произойдет то же самое".LSLiudmila Solodkoпросто кушать хочетсяVladimir Kharchenko"Забавно, что даже на «Эхе Москвы» на сей раз критично высказались в адрес ..."(Тихановской). Это из статьи. Не так. Были голоса, что Тихоновская макнула майдан "гидности". Медийные заправилы общественного мнения на б/украине, которые тесно сотрудничают с "ЭМ", Гордон и Гондонопольский сказали, что "печенюшки" - это " символ-знак". Это приглашение на цугундер (мужск. половой член).IAIness AarteeБезмозглая!Вячеслав ФедчукБыла баба-дура = дурой и помрёт!Серж ЮжанинRZraisa zerkalinaБыла дурай и осталась дурой.слава кимТихановскую скоро будут кормить вафлями. Она же любительница изысканных блюд.Наша Света громко плачет, проглотила сладкий вафель, у неё растёт живот, что пожелает народ.ВКвладимир казарскийВзяла, потому что мозгов нет. Были бы мозги вспомнила бы чем печенюшки аукнулись Украине.Комментировать
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