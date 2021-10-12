Власти Крыма заявили, что включение в черный список ЕС восьми человек не ущемит их права

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 октября. /ТАСС/. Расширение Евросоюзом черного списка в связи с воссоединением Крыма с Россией не ущемит права восьми его новых членов, поскольку они не собирались посещать страны ЕС.
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