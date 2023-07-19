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Хамидуллин о проблемах с переходами из ВХЛ в КХЛ: «Ты принадлежишь клубу до 28 лет, это неправильно. Бывает, что игрок не может уйти из-за огромной суммы выкупа»

29-летний защитник в межсезонье перешел в «Сибирь» после двух сезонов в «Адмирале». До этого он отыграл 5 сезонов за «Нефтяник».

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