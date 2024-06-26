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Новым министром культуры Забайкалья стала Алёна Ячменёва

Новым министром культуры Забайкалья стала Алёна Ячменёва

Заместитель министра культуры Забайкальского края Алёна Ячменёва с 27 июня возглавит министерство.Соответствующее распоряжение подписано губернатором региона.

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