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Закон, порядок, государство

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На Камчатке полицейские выявили факты производства рыбной продукции без соответствующей маркировки

На Камчатке полицейские выявили факты производства рыбной продукции без соответствующей маркировки

«Оперуполномоченные Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Камчатскому краю выявили два факта производства рыбной продукции без предусмотренной законом маркировки.

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