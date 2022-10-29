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Прошла очередная встреча депутатов молодежного парламента Миллеровского района

Члены Молодежного парламента обсудили вопросы, которые интересуют современную молодежь и депутатов Молодежного парламента, а также обсудили проблемы, связанные с экологией, коснулись темы — пушкинской карты и развития культуры среди молодежи.

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