Прошла очередная встреча депутатов молодежного парламента Миллеровского района

Члены Молодежного парламента обсудили вопросы, которые интересуют современную молодежь и депутатов Молодежного парламента, а также обсудили проблемы, связанные с экологией, коснулись темы — пушкинской карты и развития культуры среди молодежи.
Члены Молодежного парламента обсудили вопросы, которые интересуют современную молодежь и депутатов Молодежного парламента, а также обсудили проблемы, связанные с экологией, коснулись темы — пушкинской карты и развития культуры среди молодежи.
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