В Херсоне прогремел ряд мощных взрывов

Русская армия нанесла серию ударов по военным объектам ВСУ в захваченном Киеве городе.Украинский телеканал TCH сообщает, что русская армия нанесла серию сильных ударов по объектам ВСУ в оккупированном ими Херсоне.
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