Рост зарплат в России замедлился весной

Рост реальных зарплат в России в апреле замедлился до 8,5% год к году, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата составила 83 875 руб Это больше, чем в среднем в первом квартале года, но ниже, чем в марте.
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