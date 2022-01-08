В минувшем году в Пинежском заповеднике побывали более полутора тысяч гостей

Самой популярной оказалась экскурсия в музей карста: её посетили 679 человек.Как сообщает пресс-служба правительства Архангельской области, в визит-центре заповедника в Пинеге располагается музей карста, а в охранной зоне и на прилегающих территориях проложены восемь экскурсионных маршрутов: к водопаду на Святом ручье, на борт карстового лога Тараканья щелья, к карстовой реке Карьела, в Березниковские пещеры и пещеру «Певческая эстрада», к Красногорскому монастырю, в также экологические тропы «Войди в природу другом» и «Малая Голубинская».