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В минувшем году в Пинежском заповеднике побывали более полутора тысяч гостей

В минувшем году в Пинежском заповеднике побывали более полутора тысяч гостей

Самой популярной оказалась экскурсия в музей карста: её посетили 679 человек.Как сообщает пресс-служба правительства Архангельской области, в визит-центре заповедника в Пинеге располагается музей карста, а в охранной зоне и на прилегающих территориях проложены восемь экскурсионных маршрутов: к водопаду на Святом ручье, на борт карстового лога Тараканья щелья, к карстовой реке Карьела, в Березниковские пещеры и пещеру «Певческая эстрада», к Красногорскому монастырю, в также экологические тропы «Войди в природу другом» и «Малая Голубинская».

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