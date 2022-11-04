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Врач Доможирова объяснила, почему острая пища вызывает привыкание

Врач Доможирова объяснила, почему острая пища вызывает привыкание

Регулярное употребление острых блюд нарушает чувствительность рецепторов, ответственных за вкус. Если есть острую пищу постоянно, обыкновенная еда будет казаться не такой вкусной и интересной, а это может привести к чрезмерному употреблению острого.

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