Врач Доможирова объяснила, почему острая пища вызывает привыкание

Регулярное употребление острых блюд нарушает чувствительность рецепторов, ответственных за вкус. Если есть острую пищу постоянно, обыкновенная еда будет казаться не такой вкусной и интересной, а это может привести к чрезмерному употреблению острого.
Регулярное употребление острых блюд нарушает чувствительность рецепторов, ответственных за вкус. Если есть острую пищу постоянно, обыкновенная еда будет казаться не такой вкусной и интересной, а это может привести к чрезмерному употреблению острого.
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