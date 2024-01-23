Профессор Коган раскритиковал идею отобрать квартиры у бедных россиян

Идея лишать прав собственности на квартиры тех россиян, которые не смогут заплатить за жилищно-коммунальные услуги в несколько раз больше текущих тарифов, противоречит социальному характеру российского государства, заявил aif.
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