Валентина Матвиенко: ВТО нуждается в реформе

Организация переживает самый крупный кризис в истории Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на сессии пленарного заседания Х Парламентского форума БРИКС заявила, что Всемирная торговая организация (ВТО) переживает сейчас самый крупный кризис в своей истории в связи с параличом многосторонних переговоров и взаимными претензиями входящих в нее стран.