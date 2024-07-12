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Петербургский дневник

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Валентина Матвиенко: ВТО нуждается в реформе

Валентина Матвиенко: ВТО нуждается в реформе

Организация переживает самый крупный кризис в истории Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на сессии пленарного заседания Х Парламентского форума БРИКС заявила, что Всемирная торговая организация (ВТО) переживает сейчас самый крупный кризис в своей истории в связи с параличом многосторонних переговоров и взаимными претензиями входящих в нее стран.

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