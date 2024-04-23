НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мостовой о работе ВАР: «Бывает, по 10 минут стоишь и замерзаешь. Не понимаю, почему у нас это происходит очень долго»

«Зенит» дома победил «Оренбург» (1:0) в 25-м туре Мир РПЛ. На 77-й минуте игры мяч, летевший в створ после удара Густаво Мантуана, попал в руку защитника гостей Данилы Прохина, находившуюся за корпусом игрока.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх