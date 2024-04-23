Мостовой о работе ВАР: «Бывает, по 10 минут стоишь и замерзаешь. Не понимаю, почему у нас это происходит очень долго»

«Зенит» дома победил «Оренбург» (1:0) в 25-м туре Мир РПЛ. На 77-й минуте игры мяч, летевший в створ после удара Густаво Мантуана, попал в руку защитника гостей Данилы Прохина, находившуюся за корпусом игрока.
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