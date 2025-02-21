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Трамп душит наркета - сильно.. (новости, прогностика) - чего ждать?

Трамп душит наркета - сильно.. (новости, прогностика) - чего ждать?

Кит Келлог передал Андрею Ермаку документы о всех транзакциях в цифровой валюте украинской власти, которые осуществлялись с 2020 года.

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Комментарии
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М
Мария
Наркошибздику крышка. Заработал себе пожизненный срок!
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12 час.
Семен Демин
Надо бы поменьше эйфории. Но Трампа на этом этапе надо бы поддержать. А дальше видно будет. Путин молчит. И правильно делает, надо слушать и анализировать.
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9 час.
Александр Батт
Игрища на публику. Запад просто меняет тактику борьбы с Россией.
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6 час.
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