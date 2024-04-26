Бразильские наемники предположительно уничтожены в зоне СВО на Украине Евгения КомароваВ последние месяцы международное внимание сфокусировано на конфликте на Украине, где Российская Федерация проводит спецоперацию.
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